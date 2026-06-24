Ιστορική μέρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες: Ο Πάου Γκασόλ ανακοίνωσε πριμ πρόκρισης (vid)

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία υπέρ των αθλητών ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), θεσπίζοντας για πρώτη φορά οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 δολαρίων (περίπου 8.800 ευρώ) για κάθε αθλητή και αθλήτρια που συμμετέχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το νέο πρόγραμμα, με την ονομασία «Fit for the Future Olympian Grant», παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 146ης Συνόδου της ΔΟΕ στη Λωζάνη της Ελβετίας από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ, τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Πάου Γκασόλ.

Χρηματοδότηση 140 εκατ. δολαρίων ανά Ολυμπιακό κύκλο

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε Ολυμπιακή περίοδο, με τους πρώτους δικαιούχους να είναι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Η οικονομική ενίσχυση δεν συνδέεται με κατακτήσεις μεταλλίων ή αγωνιστικές διακρίσεις. Αντίθετα, στόχος της είναι να στηρίξει τους αθλητές κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους πορείας, αλλά και να διευκολύνει την ομαλή μετάβασή τους στην επαγγελματική ζωή μετά το τέλος της καριέρας τους.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, περίπου 14.000 αθλητές σε κάθε Ολυμπιακό κύκλο αναμένεται να επωφεληθούν από το νέο μέτρο. Η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, ενώ τα ποσά που δεν θα αξιοποιούνται από δικαιούχους θα παραμένουν διαθέσιμα για μελλοντικούς συμμετέχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Η στήριξη αυτή αφορά όλους τους Olympians, ανεξαρτήτως χώρας ή επιτυχιών. Κάθε αθλητής έχει αφιερώσει χρόνια προσπαθειών και θυσιών για να φτάσει στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου», υπογράμμισε ο Πάου Γκασόλ κατά την παρουσίαση του προγράμματος.

Η θέση της ΔΟΕ και το μήνυμα της Κίρστι Κόβεντρι

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως μια σημαντική μεταρρύθμιση που βρισκόταν εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων του Ολυμπιακού Κινήματος.

Όπως τόνισε, η εφαρμογή του προγράμματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αναγνώρισης της προσφοράς και της προσπάθειας των αθλητών, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την υλοποίηση μιας ιδέας που συζητούνταν επί μακρόν.

Προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η ΔΟΕ ξεκαθάρισε ότι δικαιούχοι του επιδόματος θα είναι μόνο οι αθλητές που τηρούν πλήρως τους κανονισμούς αντιντόπινγκ, τον κώδικα δεοντολογίας της Επιτροπής, τους όρους συμμετοχής και τις αρχές της Ολυμπιακής Χάρτας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται ήδη στο στάδιο της επεξεργασίας, με στόχο να ανοίξει έως το τέλος του 2026 για τους συμμετέχοντες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι πρώτες καταβολές αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027.

Η απόφαση της ΔΟΕ θεωρείται ορόσημο για το παγκόσμιο αθλητικό κίνημα, καθώς για πρώτη φορά παρέχεται άμεση οικονομική στήριξη σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, ανεξάρτητα από τις διακρίσεις τους. Πρόκειται για μια κίνηση που αναγνωρίζει έμπρακτα την αφοσίωση, τον κόπο και τις θυσίες που απαιτούνται για την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.