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Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Λουτσιάνο Σκαραμέλι

Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Λουτσιάνο Ούγκο Σκαραμέλι Εσκαλόνα.

Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Λουτσιάνο Σκαραμέλι
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Τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον Λουτσιάνο Ούγκο Σκαραμέλι Εσκαλόνα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον Χιλιανό εξτρέμ να παραμένει στο λιμάνι για ακόμη δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Λουτσιάνο Ούγκο Σκαραμέλι Εσκαλόνα. Ο διεθνής Χιλιανός εξτρέμ, με ιταλική καταγωγή, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Η δήλωση του Λουτσιάνο Ούγκο Σκαραμέλι Εσκαλόνα:

«Είμαι χαρούμενος που θα μπορώ να απολαύσω δύο ακόμη χρόνια καριέρας στον Ολυμπιακό. Θέλω να συνεχίσω να πετυχαίνω σπουδαία πράγματα με αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο! Nα συνεχίσω να εξελίσσομαι τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Πιστεύω, ότι o Ολυμπιακός είναι το ιδανικό μέρος για αυτό. Ελπίζω να συνεχίσω να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες του συλλόγου και να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα σπουδαία πράγματα μαζί».

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