Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσή» η Στεφανίδη, «ασημένια» η Αδαμοπούλου!

Ακόμη μία σημαντική διάκριση σημείωσε η ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο, με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να κατακτούν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα στο άλμα επί κοντώ, χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα ακόμη 1-2 στο αγώνισμα.

Η Ολυμπιονίκης του Ρίο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, περνώντας τα 4,48 μ., επίδοση που αποτελεί φετινό της ρεκόρ, και κατέκτησε την πρώτη θέση. Δίπλα της, η Αδαμοπούλου είχε την ίδια επίδοση, ωστόσο κατετάγη δεύτερη λόγω περισσότερων προσπαθειών.

Οι δύο αθλήτριες κινήθηκαν μαζί στη διάρκεια του αγώνα, περνώντας διαδοχικά τα προηγούμενα ύψη και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό, με τη μάχη για την κορυφή να κρίνεται στα 4,48 μ. Εκεί, η Στεφανίδη πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια, ενώ η Αδαμοπούλου χρειάστηκε τρεις.

Στη συνέχεια, αμφότερες επιχείρησαν τα 4,53 μ. χωρίς επιτυχία, με αποτέλεσμα η τελική κατάταξη να μην αλλάξει και το χρυσό μετάλλιο να καταλήξει στη Στεφανίδη.

Το βάθρο συμπλήρωσε η Γιάρντεν Μαντέλ από το Ισραήλ, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με καλύτερη επίδοση στα 3,90 μ.