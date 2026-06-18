Παναθηναϊκός: Ανανέωσε ο Ντμίτρο Γιάντσουκ

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ, διατηρώντας τον Ουκρανό ακραίο στο ρόστερ της ομάδας για ακόμη μία σεζόν.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ στο τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Ουκρανός ακραίος, εκ των βασικών συντελεστών στο «πράσινο» νταμπλ, θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Ντμίτρο Γιάντσουκ σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω το ταξίδι μου με τον Παναθηναϊκό. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Είμαι περήφανος που παραμένω μέλος της πράσινης οικογένειας. Τα λέμε τη νέα σεζόν!»