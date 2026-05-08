Ολυμπιακός: «Τίτλοι τέλους» με Ραφαήλ Κουμεντάκη

Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο 33χρονος άσος, Ραφαήλ Κουμεντάκης.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο 33χρονος άσος σε έξι χρόνια παρουσίας στον σύλλογο πανηγύρισε 11 τρόπαια. Τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, δύο Super Cup και το Challenge Cup του 2023.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Στα έξι χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας (2018-20, 2022-26), ο «Ράφα» συνέβαλε καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες μας. Μαζί, κατακτήσαμε 11 τίτλους και γράψαμε ιστορία στην Ευρώπη!

Πανηγυρίσαμε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, δύο Super Cup και ένα ευρωπαϊκό, το Challenge Cup του 2023, ενώ τη σεζόν 2024-25, φτάσαμε έως τη φάση των «8» του Champions League. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Εδώ είναι το «σπίτι» σου. Εις το επανιδείν!»

