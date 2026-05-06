Σάκκαρη: Επιστροφή στις νίκες και πρόκριση στη Ρώμη

Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της νεαρής Λίλι Τάγκερ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο του WTA 1000 Ρώμης.

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε σε δύσκολη θέση, όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 5-7, 6-3, 6-0, απέναντι στην 18χρονη Αυστριακή, η οποία ήταν και η αντίπαλος της τελευταίας της νίκης πριν από δύο μήνες στο Indian Wells (07/03).

Με αυτό το αποτέλεσμα, η 30χρονη Σάκκαρη έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεχόμενων ηττών και πλέον στρέφει την προσοχή της στη δύσκολη αναμέτρηση με την Έλενα Ριμπάκινα, στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.