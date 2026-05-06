Πόλο: Αποκλείστηκε η Εθνική γυναικών από την τελική φάση του World Cup

Η ήττα από την Αυστραλία, αποδείχθηκε κομβική για την Εθνική Ελλάδας πόλο γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν θα είναι στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Η Ουγγαρίας επικράτησε 9-7 της Αυστραλίας και έγινε η τελευταία ομάδα που παίρνει την πρόκριση, αφήνοντας εκτός την Εθνική μας.

Ακόμη κι αν η Ελλάδα επικρατήσει της Ιαπωνίας στον προκριματικό του Ρότερνταμ, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία στον όμιλο του 5-8. Η οποία στέλνει την Ελλάδα στην 7η θέση.

Έτσι, ήρθε πρόωρα η παράδοση του… στέμματος, καθώς η Εθνική γυναικών ήταν η κάτοχος του τροπαίου στην περυσινή διοργάνωση της Κίνας. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της Εθνικής γυναικών για το 2026.