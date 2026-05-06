Τσιτσιπάς: Μεσημέρι Πέμπτης η μάχη με τον Μάχατς

Τον Τόμας Μάχατς θα βρει απέναντι του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον 27χρονο να μπαίνει στη μάχη του ATP 1000 της Ρώμης.

Ο αγώνας τους είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει περίπου στις 15.30-16.00 το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5).

Τσιτσιπάς και Μάχατς έχουν συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν, με τους δύο τενίστες να μοιράζονται από μια νίκη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Όποιος περάσει στον δεύτερο γύρο, θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο.7 του ταμπλό.