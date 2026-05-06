Waterpolo League Ανδρών: Ένα βήμα πριν από τα ημιτελικά Βουλιαγμένη και Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο με 20-13 στο Σεράφειο, ενώ στο μεσοδιάστημα οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στον «μικρό» τελικό του Conference Cup, στο ουδέτερο Παλαιό Φάληρο, με την «αμφίβια ταξιαρχία» να αναδεικνύεται ξανά νικήτρια, αν και σαφώς πιο δύσκολα (15-13). Συνολικά, οι «κυανόλευκοι» μετρούν φέτος πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς με τους «κυανέρυθρους», σε Ελλάδα και Ευρώπη, όμως η μοναδική αναμέτρησή τους στη Νέα Σμύρνη κρίθηκε στις λεπτομέρειες (17-15). Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά -με μειονέκτημα έδρας- τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ηττημένος θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο σε μία σειρά αγώνων με το Περιστέρι.

Εξίσου εύκολη ήταν η επικράτηση της Βουλιαγμένης επί του ΠΑΟΚ στο Λαιμό, με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να λήγει με σκορ 18-11. Ο ΝΟΒ μετράει φέτος «3 στα 3» απέναντι στον «δικέφαλο του βορρά», όταν, όμως, επισκέφθηκε το Ποσειδώνιο, στη Β΄ φάση του πρωταθλήματος, νίκησε πολύ δύσκολα με 17-16. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστική μπροστά στους φιλάθλους της και να κυνηγήσει την ισοφάριση, έστω κι αν γνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο μετά να «αλώσει» τη Βουλιαγμένη και να περάσει στην τετράδα. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στα ημιτελικά με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ενώ ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει για τις θέσεις 5-8 τον Υδραϊκό.

Συνοπτικά το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων στα προημιτελικά των πλέι-οφ:

ΠΛΕΪ ΟΦ - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5

Ποσειδώνιο 14:30 ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη (Μοίραλης, Κατσώνης)

* Η Βουλιαγμένη προηγείται με 1-0 στις νίκες.

Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης (Σταυρίδης, Μπιράκης)

* Ο Απόλλων προηγείται με 1-0 στις νίκες.