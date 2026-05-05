ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Το κανάλι και η ώρα του αγώνα.
Τον Ολυμπιακό φιλοξενεί η ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού με στόχο να κάνει το 2-0 και το βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Handball Premier.
Η Ένωση έκανε με το καλημέρα το break στον πρώτο αγώνα στο κλειστό της Ηλιούπολης και πλέον προηγείται με 1-0 στη σειρά.
Από τη μεριά τους, οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να βγάλουν αντίδραση και να απαντήσουν με break προκειμένου να ανακτήσουν το πλεονέκτημα έδρας.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.