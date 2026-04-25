Cheerleading: Δύο ασημένια μετάλλια από τις ελληνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Σπουδαίες επιτυχίες για τις ομάδες μας στο Cheerleading, καθώς είχαν εξαιρετική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Ορλάντο.

Με δύο ασημένια μετάλλια, πολλές διακρίσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις ολοκλήρωσαν οι ελληνικές ομάδες, τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026 που διεξήχθη 22-24 Απριλίου στο ESPN Wide World of Sports Complex του Ορλάντο στις ΗΠΑ.

Ο… ασημένιος δρόμος των γαλανόλευκων επιτυχιών άνοιξε από την ομάδα Junior All Girl Adv, για να ακολουθήσει με εμφατικό τρόπο η ομάδα Senior Hip Hop! Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέκτησε ασημένιο παγκόσμιο μετάλλιο στο άθλημα του cheerleading, όπως και για πρώτη φορά κατέκτησε δύο παγκόσμια μετάλλια σε μία διοργάνωση!

Junior All Girl Advanced – Team Greece Hellenic Star

Νέα σελίδα γράφτηκε στην ιστορία του ελληνικού Cheerleading. Το πρώτο ελληνικό ασημένιο παγκόσμιο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα Junior All Girl Advanced που απαρτίζεται από αθλήτριες του συλλόγου Ελληνικό Αστέρι από την Θεσσαλονίκη. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Καναδάς, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε με χάλκινο μετάλλιο η Πολωνία.

Senior Hip Hop – Team Greece Aposperides

Το δεύτερο ασημένιο παγκόσμιο μετάλλιο ήρθε με εμφατικό τρόπο από την ομάδα Senior Hip Hop που απαρτίζεται από αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου Αποσπερίδες από τη Νέα Σμύρνη της Αθήνας. Παρά την 6η θέση στον ημιτελικό, κατάφεραν να προσπεράσουν μεγαθήρια όπως το Εκουαδόρ, η Ταϊλάνδη, η Αυστραλία και το Μεξικό για να κατακτήσουν την δεύτερη θέση στον Κόσμο.

Την απονομή στην ομάδα Senior Hip Hop έκανε η υπεύθυνη εθνικών ομάδων και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, Ευαγγελία Κρητικού. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αμερική, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε με χάλκινο μετάλλιο το Εκουαδόρ.

4η θέση στον κόσμο για τις ομάδες Senior Jazz και Youth All Girl Median

Πραγματοποίησαν εντυπωσιακά αγωνιστικά προγράμματα και έφτασαν μία ανάσα μακριά από το παγκόσμιο βάθρο οι ομάδες Senior Jazz και Youth All Girl Median που απαρτίζονται από αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου Ελληνικό Αστέρι. Την τέσσερις συνεχόμενες φορές Πρωταθλήτρια Ευρώπης Senior Jazz ξεπέρασε στη βαθμολογία η Αμερική (χρυσό), το Μεξικό (ασημένιο) και η Αυστραλία (χάλκινο). Στο βάθρο της κατηγορίας Youth All Girl Median, ανέβηκαν Αυστραλία, Τσεχία και Μεξικό.

Την 5η θέση στον κόσμο κατέκτησε η ομάδα Youth Coed Median που απαρτίζεται από αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου Ελληνικό Αστέρι. Στην 6η θέση τερμάτισε η ομάδα Youth Hip Hop με αθλήτριες από το σύλλογο Αποσπερίδες. Οι ομάδες Senior Coed Elite και Junior Coed Adv που απαρτίζονται από αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου Αμαζόνες κατέκτησαν την 7η θέση στον κόσμο. Τρεις ομάδες και ένα ζευγάρι βρέθηκαν στην 8η θέση της κατηγορίας τους: Senior All Girl Elite (Team Greece Amazons), Junior Hip Hop (Team Greece Yades), Youth Pom (Team Greece Amazons) και το ζευγάρι του Senior Hip Hop Doubles Άννα Γερογιάν και Θωμαή Θανάση. Το ζευγάρι του Senior Pom Double Νίκη Αγάθου και Αποστολία Προυβά, τερμάτισαν στην 10η θέση όπως και η ομάδα Junior Pom (Team Greece Myrtali). Την 15η θέση κατέκτησε η ομάδα Senior Pom (Team Greece Hellenic Star).