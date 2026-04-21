Η ΘΕΟΝΗ στο πλευρό των κορυφαίων του παγκόσμιου αθλητισμού

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ ενισχύει τη δυναμική παρουσία του στον χώρο του αθλητισμού, συμμετέχοντας ως «Champion Partner» στο διεθνές event πυγμαχίας Battle of the Legends, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2026 στο Telekom Center Athens, στην Αθήνα.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση κατέχει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής Mike Zambidis, τον οποίο η ΘΕΟΝΗ υποστηρίζει ενεργά, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική του πορεία, το ήθος και τη συμβολή του στην ανάδειξη του ελληνικού αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνύπαρξη του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον κορυφαίο στον κόσμο πυγμάχο, τον θρυλικό Floyd Mayweather, σηματοδοτεί ένα γεγονός και μια διοργάνωση ορόσημο, ιστορικής σημασίας με διεθνή απήχηση.

Η διοργάνωση, που φέρει την υπογραφή της EPIC EXPERIENCE, αποτελεί ένα από τα πλέον αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, συγκεντρώνοντας εμβληματικές προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΘΕΟΝΗ θα έχει ισχυρή και πολυεπίπεδη παρουσία σε όλα τα βασικά σημεία της διοργάνωσης, με εκτεταμένη προβολή του brand στον χώρο του event, καθώς και παρουσία προϊόντος σε επιλεγμένους VIP χώρους την ημέρα των αγώνων, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης σε ένα περιβάλλον υψηλών επιδόσεων.

Σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και έντασης, όπου η απόδοση και η αντοχή βρίσκονται στο επίκεντρο, η σωστή ενυδάτωση αποτελεί βασικό παράγοντα ισορροπίας. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, με τη φυσική του καθαρότητα και τη χαρακτηριστική του ισορροπία, αποτελεί ιδανικό σύμμαχο για αθλητές υψηλών απαιτήσεων.

Η συμμετοχή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ ως «Champion Partner» αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό και την αριστεία. Μέσα από το Battle of the Legends 2026 ,ενισχύει την παρουσία του σε διεθνείς διοργανώσεις, επενδύοντας σε συνεργασίες που αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη ταυτότητα του.