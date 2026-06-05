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Σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος

Ο Έλληνας τεχνικός που έκανε εξαιρετική δουλειά στον Λεβαδειακό, σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Κύπρου για να αναλάβει τα ηνία της. 

Σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος
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Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν απ’ τους καλύτερους προπονητές της Super League τα τελευταία χρόνια. Κάνοντας εξαιρετική δουλειά στον Λεβαδειακό. Κάτι που δεν πέρασε αδιάφορο ούτε στην Κύπρο.

Ο Έλληνας τεχνικός είναι σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λευκωσίας θέλει να αρχίσει νέο πρότζεκτ από τη νέα σεζόν και θεωρεί πως ο Παπαδόπουλος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να το εξυπηρετήσει.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα πραγματοποιήσει τις τελικές συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ, στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της Κυπριακής ομάδας, Χάρης Φωτίου, έχει ήδη μιλήσει και με τον Ισπανό, Ρούμπεν Σέλες, ωστόσο ο 54χρονος Έλληνας τεχνικός είναι αυτή την στιγμή ο Νο1 υποψήφιος για τον πάγκο του κυπριακού κλαμπ.

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