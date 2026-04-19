Βόλεϊ Γυναικών: Ένα βήμα από τον τίτλο ο Παναθηναϊκός!

Μία νίκη μακριά απ’ την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» στον δεύτερο τελικό της Volley League έκαναν το 2-0 στις νίκες απέναντι στον ΖΑΟΝ. Επικρατώντας με 3-1 σετ εκτός έδρας.

Πλέον η ομάδα του Κιαπίνι απέχει μία επικράτηση από την εξασφάλιση του τίτλου και την επιβεβαίωση του τίτλου του φαβορί που είχε εδώ και καιρό. Το τρίτο ματς της σειράς θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς την Πέμπτη (23/4) και σε περίπτωση νίκης ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το 28ο πρωτάθλημά του.

Στο πρώτο σετ η ομάδα της Κηφισιάς ήταν ανώτερη και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην κατάκτησή του με 25-14. Το 1-0 όμως, λειτούργησε ως… αφύπνιση για το «τριφύλλι». «Απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και έκανε το 1-1 σετ με 15-25.

Η ανατροπή και το «πράσινο» προβάδισμα ήρθε με νέα επίδειξη ανωτερότητας και 18-25 (1-2 σετ). Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός είχε και την ψυχολογία πλέον, φτάνοντας χωρίς κόπο στο 16-25 και στο 1-3 σετ για τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς στη σειρά τελικών.

Τα σετ: 1-3 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25)