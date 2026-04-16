Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα των δύο πρώτων τελικών της Volley League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των δύο πρώτων τελικών της Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 θα ξεκινήσουν οι τελικοί της Novibet Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Α.Ο. και τον Π.Α.Ο.Κ..

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς στις 20:30 και ο δεύτερος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 18:30. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Πρώτος τελικός - Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Νικάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Δεύτερος τελικός - Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.