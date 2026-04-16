Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα των δύο πρώτων τελικών της Volley League
Οnsports Team 16 Απριλίου 2026, 10:16
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των δύο πρώτων τελικών της Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 θα ξεκινήσουν οι τελικοί της Novibet Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Α.Ο. και τον Π.Α.Ο.Κ..

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς στις 20:30 και ο δεύτερος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 18:30. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες. 

Πρώτος τελικός - Σάββατο 18 Απριλίου 2026 

Γυμναστήριο Μετς, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Νικάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Δεύτερος τελικός - Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός για Μπενίτεθ: «Χαρούμενα γενέθλια mister»
6 λεπτά πριν Παναθηναϊκός για Μπενίτεθ: «Χαρούμενα γενέθλια mister»
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Μπάρτλεϊ στο Onsports: «Αν μπορούμε να το σηκώσουμε; Σίγουρα!»
16 λεπτά πριν Μπάρτλεϊ στο Onsports: «Αν μπορούμε να το σηκώσουμε; Σίγουρα!»
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα των δύο πρώτων τελικών της Volley League
37 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα των δύο πρώτων τελικών της Volley League
ΜΠΑΣΚΕΤ
Επίθεση Αθηναϊκού σε Παναθηναϊκό
49 λεπτά πριν Επίθεση Αθηναϊκού σε Παναθηναϊκό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved