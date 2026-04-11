Εθνική Ελλάδας: Θέλει επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Ουγγαρία

Onsports Team

Η Εθνική πόλο ανδρών έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία, καθώς στις 17:30 αντιμετωπίζει την Ουγγαρία για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του World Cup που φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Χωρίς το βάρος της πρόκρισης στην τελική φάση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπαίνει στο παιχνίδι με στόχο να βελτιώσει τη θέση του στην τετράδα του ομίλου, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Στην προσπάθεια αυτή, η στήριξη του ελληνικού κοινού αναμένεται για ακόμη μία φορά καθοριστική.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη φάση των θέσεων 1-4 με ήττα από την Ιταλία, αποτέλεσμα που είχε και η Ουγγαρία απέναντι στην Ισπανία. Οι δύο αντίπαλοι γνωρίζονται ήδη καλά, καθώς είχαν τεθεί αντιμέτωποι και στην πρεμιέρα του προκριματικού τουρνουά τη Μεγάλη Δευτέρα, με τους Μαγυάρους να παίρνουν τη νίκη στις λεπτομέρειες με 13-12.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, έχει καταλήξει σε 16μελή αποστολή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, επιλέγοντας τους παίκτες που θεωρεί πιο έτοιμους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ακόμη κρίσιμου αγώνα.

Η αποστολή: Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (ΝΟ Βουλιαγμένης), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μανώλης Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)

Το πρόγραμμα:

Μ. Σάββατο (11/4)

13:30 Κροατία - ΗΠΑ (Θέσεις 5-8)

15:30 Σερβία - Ολλανδία (Θέσεις 5-8)

17:30 Ουγγαρία - Ελλάδα (Θέσεις 1-4)

19:45 Ιταλία - Ισπανία (Θέσεις 1-4)

Η βαθμολογία (θέσεις 1-4):

1. Ισπανία (13-9) 3

2. Ιταλία (16-14) 3

3. Ελλάδα (14-16) 0

4. Ουγγαρία (9-13) 0