Βόλεϊ Γυναικών: Ένα βήμα απ’ τον τελικό ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινες» επικράτησαν 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Το πρώτο απ’ τα δύο βήματα που χρειάζονται για την πρόκριση στους τελικούς της Volley League γυναικών, έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» υποδέχτηκαν τον ΑΟ Θήρας και έδειξαν την ανωτερότητά τους, φτάνοντας στην επικράτηση με 3-1 σετ.

Οι φιλοξενούμενες έβγαλαν αντίδραση στο τρίτο σετ, όμως αυτό δεν αρκούσε για να απειλήσουν ουσιαστικά στο ματς. Έτσι στην ημιτελική σειρά έγινε το 1-0 στις νίκες και το «τριφύλλι» θέλει μία ακόμη για να περάσει. Το επόμενο ματς είναι προγραμματισμένο για την Μεγάλη Τετάρτη 8/4 στη Σαντορίνη.

Στον άλλο ημιτελικό, ο ΖΑΟΝ επικράτησε 3-2 σετ της ΑΕΚ και πήρε κι αυτός προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό. Η ομάδα της Κηφισιάς, μάλιστα, έκανε σπουδαία ανατροπή καθώς βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ.

Στον «τελικό» της παραμονής, ο ΑΟ Μαρκοπούλου επικράτησε ξανά στο tie break του Μίλωνα, έκανε το 2-0 στη σειρά και εξασφάλισε την παρουσία του και τη νέα σεζόν στη Volley League. Αντίθετα, ο Μίλωνας υποβιβάζεται στην Pre League.

ΠΛΕΪ ΟΦ (ΘΕΣΕΙΣ 1-4, 1ος ΑΓΩΝΑΣ)

ΑΕΚ–ΖΑΟΝ 2-3 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15)

Παναθηναϊκός–ΑΟ Θήρας 3-1 (25-15, 25-20, 20-25, 25-15)

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (ΘΕΣΕΙΣ 10-11, 2ος ΑΓΩΝΑΣ)

ΑΟ Μαρκοπούλου–Μίλων 3-2 (25-16, 21-25, 23-25, 25-19, 15-10)