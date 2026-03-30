Απόλυτος κυρίαρχος στο Μαϊάμι ο Σίνερ

Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε του Γίρι Λεχέτσκα στον τελικό του Μαϊάμι με 2-0 σετ και κατέκτησε το τουρνουά χωρίς να χάσει σετ, δείχνοντας και πάλι την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Την απόλυτη κυριαρχία του, αλλά και την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, απέδειξε στο Μαϊάμι ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος κατέκτησε το τουρνουά επικρατώντας του Γίρι Λεχέτσκα με 2-0 (6-4, 6-4) και πανηγύρισε τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ.

Μάλιστα, ο Ιταλός έκανε το λεγόμενο «Sunshine Double», αφού εκτός από το 1000άρι του Μαϊάμι, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε κατακτήσει και το Indian Wells, που κατά πολλούς θεωρείται σαν το... 5ο Grand Slam του τουρ.

Το απίστευτο αυτό κατόρθωμα είχε συμβεί πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2017, ΑΠΌ ΤΟΝ Ρότζερ Φέντερερ.