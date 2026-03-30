Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απόλυτος κυρίαρχος στο Μαϊάμι ο Σίνερ
Οnsports Τeam 30 Μαρτίου 2026, 10:49
ΣΠΟΡ

Απόλυτος κυρίαρχος στο Μαϊάμι ο Σίνερ

Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε του Γίρι Λεχέτσκα στον τελικό του Μαϊάμι με 2-0 σετ και κατέκτησε το τουρνουά χωρίς να χάσει σετ, δείχνοντας και πάλι την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Την απόλυτη κυριαρχία του, αλλά και την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, απέδειξε στο Μαϊάμι ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος κατέκτησε το τουρνουά επικρατώντας του Γίρι Λεχέτσκα με 2-0 (6-4, 6-4) και πανηγύρισε τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ.

Μάλιστα, ο Ιταλός έκανε το λεγόμενο «Sunshine Double», αφού εκτός από το 1000άρι του Μαϊάμι, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε κατακτήσει και το Indian Wells, που κατά πολλούς θεωρείται σαν το... 5ο Grand Slam του τουρ.

Το απίστευτο αυτό κατόρθωμα είχε συμβεί πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2017, ΑΠΌ ΤΟΝ Ρότζερ Φέντερερ.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδεκατισμένος κόντρα στον Ολυμπιακό - Μόλις 10 παίκτες διαθέσιμοι
1 λεπτό πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδεκατισμένος κόντρα στον Ολυμπιακό - Μόλις 10 παίκτες διαθέσιμοι
SUPER LEAGUE
Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs – Σέντρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
10 λεπτά πριν Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs – Σέντρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της GBL ο Αβδάλας
20 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της GBL ο Αβδάλας
BASKET LEAGUE
AEK: «Βασίλη Γκούμα, το μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί!»
26 λεπτά πριν AEK: «Βασίλη Γκούμα, το μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί!»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved