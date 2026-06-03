Ελλάδα Κ19 – Σερβία Κ19 0-1: Πρεμιέρα με το... αριστερό στα προκριματικά του Euro Κ19

Η Εθνική Ελλάδας Κ19 αντιμετώπισε την αντίστοιχη της Σερβίας στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro Κ19, με την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη να χάνει με σκορ 0-1 χάρη σε γκολ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου, σε μία συγκινητική στιγμή.

Η Σερβία μπήκε πιο δυνατά στο ματς και απείλησε από νωρίς, με τον Σταμέλλο να κρατά όρθια την Ελλάδα στα πρώτα λεπτά. Η Εθνική δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό, όμως στο 22’ πλησίασε στο γκολ, όταν ο Αρετής δημιούργησε επικίνδυνη φάση και ο Γκιόκα δεν εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ. Το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς πολλές μεγάλες στιγμές και ολοκληρώθηκε στο 0-0.

Στην επανάληψη η εικόνα της Ελλάδας βελτιώθηκε αισθητά. Η ομάδα του Παπαδάκη έγινε πιο επιθετική, πίεσε και δημιούργησε σημαντικές προϋποθέσεις, με τον Σιδηρόπουλο και τον Μπέρδο να απειλούν την αντίπαλη εστία. Στο 75’ η Ελλάδα βρήκε δίχτυα με τον Τσιόκο, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες.

Οι Σέρβοι απάντησαν με λίγες αλλά επικίνδυνες επιθέσεις, αγγίζοντας το γκολ στις καθυστερήσεις με δοκάρι. Τελικά, στο 90+4’, εκμεταλλεύτηκαν λάθος αντίδραση του Σταμέλλου και πέτυχαν το νικητήριο τέρμα για το 0-1, αφήνοντας την Ελλάδα χωρίς βαθμό στην πρεμιέρα.

Μετά την πρώτη αγωνιστική, η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με τρεις βαθμούς, ενώ Ελλάδα, Πορτογαλία και Καζακστάν ακολουθούν με μικρότερη συγκομιδή ενόψει της συνέχειας.

Στα επόμενα δύο ματς η Εθνική μας, το Σάββατο (6/6) αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα και τρεις ημέρες αργότερα (9/6) παίζει κόντρα στο Καζακστάν πάλι στο ίδιο γήπεδο.

Ελλάδα Κ19 – Σερβία Κ19 0-1

Ελλάδα Κ19 (Βασίλης Παπαδάκης): Σταμέλλος, Κυριαζίδης(70′ Βενέτης), Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Βύντρα, Γκιόκα, Θεοχάρης(58′ Κάπελλας), Μπέρδος, Τουρσουνίδης(58′ Ιωάννου), Αρετής(80′ Σιτμαλίδης), Σιδηρόπουλος(70′ Τσιόκος)

Σερβία Κ19 (Σλάντγιαν Νίκολιτς): Πέτριτς, Μπάουτσαλ, Μιλάνοβιτς, Μιλοβάνοβιτς(59′ Ίλιτς), Όστογιτς(79′ Μίλετιτς), Σάριτς(79′ Ρις), Σούμποτιτς(67′ Τόμοβιτς), Ιβάνοβιτς, Ράντοβιτς(67′ Τζοκάνοβιτς), Πάποβιτς, Τζούρκοβιτς