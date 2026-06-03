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Μασούρας: «Η Εθνική έχει μια συνέχεια - Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μασούρα για το φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία,

Μασούρας: «Η Εθνική έχει μια συνέχεια - Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά»
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Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία (4/6, 20:00) σε φιλικό αγώνα στη Σκανδιναβία, με τη «γαλανόλευκη» να παραχωρεί συνέντευξη Τύπου.

Τους ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος εκπρόσωπησε ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Εθνική έχει συνέχεια, ενώ έδωσε και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των Παρασκευά Άντζα και Τραϊανού Δέλλα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μασούρας

Για το ότι θα παρακολουθήσει το Μουντιάλ από το σπίτι και τη νέα διαδικασία της Εθνικής: «Καλησπέρα και από μένα. Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, παλιοί συναθλητές μας δεν είναι πλέον στη ζωή. Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, τη δύναμή μας στον Τραϊανό Δέλλα.

Μας έκανε κάποτε περήφανους με την Εθνική, αλλά πολύ περισσότερο με τη στάση ζωής του. Το αγωνιστικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι μια διαδικασία καινούργια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και να μας πονάει.

Η Εθνική έχει μια συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά».

Για το πόσο εύκολο είναι να παίζει φιλικά μετά από τόσο απαιτητική σεζόν: «Δεν το σκέφτεται κανείς από τα παιδιά αυτό. Το βλέπω από τις αντιδράσεις τους στην προπόνηση, έχουν τρομερή διάθεση. Υπάρχει κούραση, αλλά όσα χρόνια είμαι στην Εθνική αυτό το γκρουπ έρχεται με χαρά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας».

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