Βόλεϊ Γυναικών: Στα ημιτελικά τα απίθανα κορίτσια του ΖΑΟΝ και νέο Ολυμπιακό... κάζο
Οnsports Team 29 Μαρτίου 2026, 21:54
ΣΠΟΡ

Βόλεϊ Γυναικών: Στα ημιτελικά τα απίθανα κορίτσια του ΖΑΟΝ και νέο Ολυμπιακό... κάζο

Τα κορίτσια του ΖΑΟΝ έκαναν το ματς της ζωής τους και επικράτησαν για δεύτερη φορά κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά θριαμβευτικά με 3-0 σετ, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. 

Αήττητος, με 2-0, προκρίθηκε έναντι του Ολυμπιακού στους ημιτελικούς της Volley League γυναικών ο ΖΑΟΝ, όπου θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ-Πανιώνιος.

Στο κλειστό γυμναστήριο Ζηρίνειου, στην Κηφισιά, αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και επικρατώντας με 3-0 σετ (25-13, 25-18 και 25-20) πήρε ιστορική πρόκριση στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν.

Ο ΖΑΟΝ δεν άφησε περιθώριο στις «ερυθρόλευκες» να ισοφαρίσουν τη σειρά. Οι φιλοξενούμενες που πέρυσι είχαν κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους αποδείχτηκαν κατώτερες των περιστάσεων και μένουν απογοητευμένες για τον αποκλεισμό τους από τα ημιτελικά.

Τα σετ: 25-13, 25-18, 25-20



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι
2 ώρες πριν Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι
NBA
Ντοκ Ρίβερς: «Φέτος είχαμε μόνο έναν σταρ, οι άλλες ομάδες από 2-3»
2 ώρες πριν Ντοκ Ρίβερς: «Φέτος είχαμε μόνο έναν σταρ, οι άλλες ομάδες από 2-3»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Πονοκέφαλος» για Αταμάν, δεν συμπληρώνει 12άδα - Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Πονοκέφαλος» για Αταμάν, δεν συμπληρώνει 12άδα - Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό
ΣΠΟΡ
Χάντμπολ Γυναικών: «Καπάρωσε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο η ΑΕΚ
3 ώρες πριν Χάντμπολ Γυναικών: «Καπάρωσε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο η ΑΕΚ
