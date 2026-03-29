Βόλεϊ Γυναικών: Στα ημιτελικά τα απίθανα κορίτσια του ΖΑΟΝ και νέο Ολυμπιακό... κάζο

Οnsports Team

Τα κορίτσια του ΖΑΟΝ έκαναν το ματς της ζωής τους και επικράτησαν για δεύτερη φορά κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά θριαμβευτικά με 3-0 σετ, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Αήττητος, με 2-0, προκρίθηκε έναντι του Ολυμπιακού στους ημιτελικούς της Volley League γυναικών ο ΖΑΟΝ, όπου θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ-Πανιώνιος.

Στο κλειστό γυμναστήριο Ζηρίνειου, στην Κηφισιά, αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και επικρατώντας με 3-0 σετ (25-13, 25-18 και 25-20) πήρε ιστορική πρόκριση στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν.

Ο ΖΑΟΝ δεν άφησε περιθώριο στις «ερυθρόλευκες» να ισοφαρίσουν τη σειρά. Οι φιλοξενούμενες που πέρυσι είχαν κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους αποδείχτηκαν κατώτερες των περιστάσεων και μένουν απογοητευμένες για τον αποκλεισμό τους από τα ημιτελικά.

