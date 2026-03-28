Volley League Γυναικών: Δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 28 Μαρτίου 2026, 22:38
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Οι «πράσινες» προκρίθηκαν κόντρα στη Θέτιδα Βούλας επικρατώντας με 3-2 σετ, κάνοντας το 2-0 στις νίκες.

Θέτις Βούλας και Παναθηναϊκός χάρισαν άλλο ένα αμφίρροπο παιχνίδι στα πλέι οφ της Volley League Γυναικών, με τις «πράσινες» να επικρατούν 3-2 σετ (25-18, 20-25, 25-20, 14-25, 16-14).

Έτσι, το «τριφύλλι» συμπλήρωσε τις απαιτούμενες δύο νίκες κι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος και περιμένει τον αντίπαλό του, που θα είναι ο νικητής της σειράς ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Σαντορίνης να προηγείται 1-0 στις νίκες.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην Θέτιδα, αλλά κατάφερε να βρει λύσεις. Στο καθοριστικό σετ, το πέμπτο, οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν 8-5, η Θέτις μείωσε σε 10-9 και ισοφάρισε σε 12-12, για να χαμογελάσουν στο τέλος οι αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι.



