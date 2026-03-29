Βόλεϊ γυναικών: Ρήξη χιαστού η Κακουράτου
Onsports Team 29 Μαρτίου 2026, 05:04
ΣΠΟΡ / Πανιώνιος

Σοβαρός τραυματισμός για την αθλήτρια του Πανιώνιου που θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες.

Η Ξένια Κακουράτου του Πανιώνιου υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει τα πλέι οφ, όπου η ομάδα της θα παλέψει για τον τίτλο, αλλά και μεγάλο μέρος της προετοιμασίας.

Η έμπειρη λίμπερο των Κυπελλούχων Ελλάδας έπαθε τη ζημιά στο αριστερό πόδι σε μια ανύποπτη φάση, πριν από λίγες μέρες στην προπόνηση.

Τη Δευτέρα (30/3) η Κακουράτου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Πλέον, ο προπονητής Γιουνούς Οτσάλ είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να συνεχίσει με την δεύτερη λίμπερο, Μαρτίνα Ξανθοπούλου.

 



