Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Conference Cup: Ισοπεδωτική πρεμιέρα από Πανιώνιο στο Final 8 της Νέας Σμύρνης
Onsports Team 26 Μαρτίου 2026, 13:21
ΣΠΟΡ / Πανιώνιος

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Final 8 του Conference Cup Γυναικών που διεξάγεται στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος, επικρατώντας 14-2 της Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία.

Η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου έκανε… πλάκα κόντρα στο «συγκρότημα» της Ρουμανίας, για την πρεμιέρα του Α’ ομίλου και έκανε το πρώτο… βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Αυτή θα έρθει σε ενδεχόμενο νίκης το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) κόντρα στην Γαλατάσαραϊ (19:45).

Στο άλλο πρωινό παιχνίδι του Α’ ομίλου, η τουρκική ομάδα γνώρισε την ήττα 17-12 από την Τενερίφε Έτσεϊδε από την Ισπανία.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουνιρέα): 1-3, 0-2, 0-5, 1-4

Διαιτητές: Σάιμπεν (Ουγγαρία), Κουνίκοβα (Σλοβακία)

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (Οβίντιου-Λούσιαν Ποκόλ): Ντβορζέσκα, Λόπεζ 1, Νοβασεάν, Ραχμάνοβα, Γκαρλόμπο, Γκόρνταν, Βιρτόσου, Σάμουελ, Ντίαθ 1, Ματέι Γκουίμαν, Λαμπόντς, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου 2, Ρακιντζή, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 3, Παπαναστασίου, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στα 80 εκατ. ευρώ η ενίσχυση του αθλητισμού από το στοίχημα - Πρώτη η Super League με 25 εκατ.
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έμπρακτη στήριξη του Παναθηναϊκού στα παιδιά των Ακαδημιών
EUROLEAGUE
Αταμάν: Είναι δύσκολο αύριο για Γκραντ, θα δοκιμάσει το πρωί»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved