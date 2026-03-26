Conference Cup: Ισοπεδωτική πρεμιέρα από Πανιώνιο στο Final 8 της Νέας Σμύρνης

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Final 8 του Conference Cup Γυναικών που διεξάγεται στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος, επικρατώντας 14-2 της Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία.

Η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου έκανε… πλάκα κόντρα στο «συγκρότημα» της Ρουμανίας, για την πρεμιέρα του Α’ ομίλου και έκανε το πρώτο… βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Αυτή θα έρθει σε ενδεχόμενο νίκης το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) κόντρα στην Γαλατάσαραϊ (19:45).

Στο άλλο πρωινό παιχνίδι του Α’ ομίλου, η τουρκική ομάδα γνώρισε την ήττα 17-12 από την Τενερίφε Έτσεϊδε από την Ισπανία.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουνιρέα): 1-3, 0-2, 0-5, 1-4

Διαιτητές: Σάιμπεν (Ουγγαρία), Κουνίκοβα (Σλοβακία)

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (Οβίντιου-Λούσιαν Ποκόλ): Ντβορζέσκα, Λόπεζ 1, Νοβασεάν, Ραχμάνοβα, Γκαρλόμπο, Γκόρνταν, Βιρτόσου, Σάμουελ, Ντίαθ 1, Ματέι Γκουίμαν, Λαμπόντς, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου 2, Ρακιντζή, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 3, Παπαναστασίου, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.