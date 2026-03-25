Βόλει γυναικών: Με το δεξί ο Παναθηναϊκός, κάζο για τον Ολυμπιακό

O Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 σετ κόντρα στη Θέτιδα Βούλας κι έκανε αποφασιστικό βήμα για τα ημιτελικά της Volley League γυναικών - Σπουδαία νίκη για τον ΖΑΟΝ.

Το πρώτο μεγάλο «μπαμ» στα play off της Volley League ακούστηκε στο κλειστό του Ρέντη όπου ο εντυπωσιακός νεοφώτιστος ΖΑΟΝ επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού.

Οι ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 2-1 σετ, είχαν πέντε ματς μπολ, αλλά το θρίλερ των 138 λεπτών ολοκληρώθηκε με τον άσσο της 17χρονης Ελπίδας Τικμανίδου που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 23-21 του 5ου σετ για την ομάδα της Κηφισιάς, που θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (29/1, 20:30) με την σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του κατάφερε να πάρει καθαρή νίκη με 3-1 επί της Θέτιδος, η οποία πάντως ήταν άκρως ανταγωνιστική σε όλα τα σετ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα τις 1ης αγωνιστικής στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ της Volley League γυναικών:

ΠΛΕΪ ΟΦ 1-8, 1οι ΑΓΩΝΕΣ

Παναθηναϊκός – Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)

Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 19:00

Πανιώνιος – ΑΕΚ 20:30

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Μίλων – Άρης 19:00