Ταεκβοντό: Διπλή επιτυχία στο Βέλγιο!

Onsports Team

Με δύο ακόμα μετάλλια ολοκλήρωσε η προολυμπιακή ομάδα το δυνατό βαθμολογημένο τουρνουά (G1) που διεξήχθη στο Βέλγιο.

Οι Ελληνες πρωταθλητές, μετά την Ολλανδία, απέδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και η προετοιμασία συνεχίζεται στις σωστές βάσεις.

Ο Βασίλης Θολιώτης πραγματοποίησε εξαιρετική παρουσία και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -87κ, ενώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά από μεγάλες εμφανίσεις ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα -80κ.

Αυτό ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ της προολυμπιακής ομάδας, πριν το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών.