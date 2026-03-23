Καραλής: «Στο ίδιο μπαράκι με Ντουπλάντις μόλις τελειώσει ο αγώνας»

Onsports Team

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ.

Ο «Μανόλο» έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή.

Κατά την άφιξή του μίλησε για τα συναισθήματά του, την επόμενη μέρα της σεζόν, αλλά και τη σχέση του με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, τονίζοντας πως οι εμπειρίες έχουν μεγαλύτερη αξία από τα μετάλλια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καραλή:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ όμορφα, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Μπορεί να πήρα το μόνο μετάλλιο, αλλά όλοι έδωσαν όλη την προσπάθεια. Το να πηγαίνουν σ’ ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να είναι από τους καλύτερους αθλητές είναι πολύ σημαντικό».

Για τη συνέχεια: «Σίγουρα διακοπές. Θέλω να ηρεμήσω, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να ξεκινήσω σε έναν μήνα από τώρα την προετοιμασία για την ανοιχτή σεζόν».

Για το ότι είναι ο πρώτος Έλληνας με τρία μετάλλια: «Τώρα το διάβασα, σίγουρα είναι κάτι σημαντικό. Ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου, να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά. Δεν νιώθω βάρος, ξεκίνησα το άθλημα γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να παραμείνω το παιδί που ξεκίνησε το άθλημα, να διατηρήσω τη φλόγα γι’ αυτό που κάνω».

Για τη σχέση του με τον Ντουπλάντις: «Είναι η αγάπη. Χαίρομαι πραγματικά όταν ένας άλλος χαίρεται. Και το να έχω έναν φίλο που γράφει ιστορία μπροστά μου και να ξέρω ότι είναι φίλος μου και ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορίας, είναι σημαντικό για εμένα. Ο αθλητισμός είναι αγάπη, είναι ευγενής άμιλλα. Θέλουμε να βγάλουμε το αίσθημα ότι ο αθλητισμός έχει μόνο θετικά να προσφέρει. Να βάλουν οι γονείς τα παιδιά στον αθλητισμό, έχει μόνο θετικά. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται».

Για το αν η μεταξύ τους «μάχη» αλλάζει τη σχέση τους: «Όχι, είμαστε καλοί φίλοι. Όταν αγωνιζόμαστε θέλουμε να κερδίζουμε. Ό,τι και να γίνει, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα είμαστε μαζί στο ίδιο μπαράκι, θα πίνουμε ένα κρασάκι και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε. Είναι αυτές οι εμπειρίες που κρατάς. Λέω πως τα μετάλλια θα πάνε σ’ ένα ράφι·μένουν οι εμπειρίες, οι ωραίες στιγμές που έχω περάσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο. Θέλω να διατηρήσω την παιδικότητα που έχω».

Για το ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μετά τον αγώνα: «Η μητέρα μου. Ήταν εκεί μαζί με την αδελφή μου. Τους ευχαριστώ που με στηρίζουν αυτά τα χρόνια».