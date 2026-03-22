Συγχαρητήρια του Γιάννη Βρούτση στον Εμμανουήλ Καραλή

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι ο Καραλής, πέρα από τις διακρίσεις του, εμπνέει με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, διδάσκοντας στα νέα παιδιά τη σημασία της προσπάθειας, της επιμονής και των ονείρων.

Αναλυτικά:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μας χαρίζει μόνο μετάλλια. Με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, εμπνέει. Διδάσκει στα νέα παιδιά ότι αξίζει να προσπαθείς, να επιμένεις και να ονειρεύεσαι. Συγχαρητήρια Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου».