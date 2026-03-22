Συγχαρητήρια του Γιάννη Βρούτση στον Εμμανουήλ Καραλή
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 07:42
ΣΠΟΡ

Συγχαρητήρια του Γιάννη Βρούτση στον Εμμανουήλ Καραλή

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι ο Καραλής, πέρα από τις διακρίσεις του, εμπνέει με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, διδάσκοντας στα νέα παιδιά τη σημασία της προσπάθειας, της επιμονής και των ονείρων.

Αναλυτικά:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μας χαρίζει μόνο μετάλλια. Με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, εμπνέει. Διδάσκει στα νέα παιδιά ότι αξίζει να προσπαθείς, να επιμένεις και να ονειρεύεσαι. Συγχαρητήρια Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου».



Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/03) - «Η γκέλα… απαγορεύεται»
12 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/03) - «Η γκέλα… απαγορεύεται»
SUPER LEAGUE
Super League: Τελευταία αγωνιστική με τεράστιο ενδιαφέρον για κορυφή, 5-8 και υποβιβασμό
46 λεπτά πριν Super League: Τελευταία αγωνιστική με τεράστιο ενδιαφέρον για κορυφή, 5-8 και υποβιβασμό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νέα 24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
4 ώρες πριν Νέα 24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
