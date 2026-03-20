Κολύμβηση: Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκη

Onsports Team

Μεγάλο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο από την Ελληνίδα κολυμβήτρια, στο μίτινγκ «Giant Open» στο Παρίσι.

Η Άρτεμις Βασιλάκη ξεκίνησε το 2026 με εκπληκτικό τρόπο. Με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Στην πρώτη ημέρα του σπουδαίου μίτινγκ «Giant Open» στο Παρίσι, κατέκτησε την πρώτη θέση στα 800μ ελεύθερο με επίδοση 8:32.29. Χρόνος που συνιστά πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων γυναικών.

Παράλληλα επιβεβαίωσε το όριο (8:37.19) για την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α/Γ τον προσεχή Αύγουστο (10-16) στην ίδια πισίνα που φιλοξενείται αυτό το μίτινγκ. Η σπουδαία πρωταθλήτριά μας από το Ηράκλειο, είχε 8:34.13 από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων του 2024 στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Κόντρα σε πολύ σπουδαίες αθλήτριες κατέκτησε την πρώτη θέση, με δεύτερη την Μπιάνκα Νανούτσι 8:32.83 και τρίτη την Άννα Εγκόροβα 8:35.70.

Η 20χρονη Βασιλάκη στις 4/12/2025 «διέλυσε» με 8.20.02 το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο σε πισίνα 25μ στη διάρκεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας.