Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι «μάχες» Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο Miami Open
Οnsports Τeam 20 Μαρτίου 2026, 14:45
Οι Έλληνες πρωταθλητές συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειές τους στο Miami Open με δύσκολες αναμετρήσεις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ψάχνει τη στιγμή που θα τον δώσει την απαραίτητη ώθηση και την απαραίτητη ψυχολογία για να αρχίσει και πάλι τη διαδρομή του προς τα… πάνω και η παρουσία του στο φετινό Miami Open μοιάζει να είναι η καλύτερη συγκυρία.

Μετά την νίκη του επί του Άρθουρ Φέρι με 2-0 ο Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο «1000άρι» τουρνουά και απόψε μετά τις 23:00 θα αντιμετωπίσει τον Ντε Μινόρ για το επόμενο βήμα (Cosmote Sport 6 HD).

Σε ανάλογη κατάσταση και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία μετά τις ανακατατάξεις που έγιναν πήρε απευθείας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά και σήμερα το απόγευμα μετά τις 17:30 θα αντιμετωπίσει την Αλίσια Παρκς (Novasports 6 HD).  



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved