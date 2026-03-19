Στέφανος Τσιτσιπάς: Επιστροφή στις νίκες, μπαίνοντας με το… δεξί στο Miami Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με το… δεξί στο εφετινό Miami Open, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο, έπειτα από εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο σετ και μεγάλη αντοχή στο δεύτερο, όπου έσβησε τρία set-points.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο51 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 6-1, 7-6(4) του Άρθουρ Φέρι (Νο174) σε αγώνα που είχε διάρκεια μία ώρας και 35 λεπτά, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες σε Ντόχα, Ντουμπάι και Indian Wells.

Αυτή ήταν η 10η φετινή επιτυχία του (10-6), αλλά και η 10η στη διοργάνωση της Φλόριντα (10-7), όπου καλύτερη πορεία του παραμένει η παρουσία στα προημιτελικά το 2021.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά, κατακτώντας τα πέντε πρώτα games και κάνοντας δύο break (2-0, 4-0), φτάνοντας εύκολα στο 5-0. Ο Βρετανός μείωσε σε 5-1, όμως ο Έλληνας έκλεισε άμεσα το σετ για το 1-0.

Στο δεύτερο σκέλος, ο Φέρι παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστικός, κρατώντας το σερβίς του και πιέζοντας. Στο 10ο game έφτασε σε διπλό set-point (15/40) και στη συνέχεια σε ακόμη ένα, όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε εντυπωσιακά, κρατώντας το σερβίς του και ισοφαρίζοντας σε 5-5.

Η πρόκριση κρίθηκε στο tie-break, όπου ο Έλληνας πέτυχε δύο mini-breaks και «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ ντε Μινόρ, απέναντι στον οποίο έχει επικρατήσει στα 11 από τα 12 μεταξύ τους παιχνίδια, με πιο πρόσφατη συνάντηση εκείνη του Μαΐου του 2024 στη Ρώμη, ενώ η μοναδική νίκη του Αυστραλού καταγράφηκε στα προημιτελικά του Ακαπούλκο την ίδια χρονιά.