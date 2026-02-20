Πόλο: Συνεχίζει με το απόλυτο ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει... στροφές, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 15-6 του Περιστερίου στο Σεράφειο, στην πρεμιέρα του Γκρουπ 1 της Β’ φάσης της Waterpolo League ανδρών και διατηρεί το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 9-1 στο ημίχρονο και στη συνέχεια έκαναν οικονομία δυνάμεων ενόψει της δύσκολης εβδομάδας που ακολουθεί και περιλαμβάνει, τον πρώτο αγώνα με τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι για τους «16» του Euro Cup (24/2) και το final-4 του κυπέλλου (27-28/2).

Στην πρεμιέρα του Γκρουπ 2, η Γλυφάδα επικράτησε στην Πάτρα του τοπικού ΝΟΠ με 17-11 και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης. Για το ίδιο γκρουπ, η ουραγός Λάρισα ενημέρωσε ότι δεν θα ταξιδέψει στη Χίο για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, κάτι που σημαίνει ότι ο ΝΟΧ παίρνει τη νίκη χωρίς αγώνα.

ΓΚΡΟΥΠ 1

Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης 15-17

Παναθηναϊκός-Περιστέρι 15-6

Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ 21/2

Παλ. Φάληρο-Ολυμπιακός 21/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 286-118 45 -15αγ.

Ολυμπιακός 331-106 42

Απόλλων Σμύρνης 332-164 39 -15αγ.

Βουλιαγμένη 246-126 36

Πανιώνιος 267-196 30 -15αγ.

ΠΑΟΚ 228-175 27

Παλαιό Φάληρο 148-192 19

Περιστέρι 174-211 18 -15αγ.

ΓΚΡΟΥΠ 2

ΝΟ Πατρών-Γλυφάδα 11-17

Εθνικός-ΟΦΘ 21/2

Χίος-Λάρισα 21/2

Χανιά-Υδραϊκός 22/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γλυφάδα 191-230 21 -15αγ.

Υδραϊκός 170-178 18

Χίος 158-200 16

Εθνικός 163-208 15

ΟΦΘ 141-258 9

ΝΟ Πατρών 153-283 4 -15αγ.

Χανιά 129-226 4

Λάρισα 116-362 0