Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/05)

Αναλυτικά:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2022 Τένις
13:15 Eurosport 1
Γύρος της Ιταλίας Ποδηλασία
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2022 Τένις
18:00 Novasports 6HD
WTA 1000 Internationali BNL d'Italia Τένις
19:15 ΕΡΤ3
Ολυμπιακός – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Τελικός Α1 Ανδρών Χάντμπολ
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο ACB Liga Endesa Μπάσκετ
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2022 Τένις
20:00 Novasports 6HD
WTA 1000 Internationali BNL d'Italia Τένις
20:00 Novasports Prime
Βαλένθια – Μπέτις La Liga Ποδόσφαιρο
21:00 Novasports 1HD
Γρανάδα - Αθλέτικ Μπιλμπάο La Liga Ποδόσφαιρο
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Άστον Βίλα – Λίβερπουλ Πρέμιερ Λιγκ Ποδόσφαιρο
22:30 Novasports Prime
Μπαρτσελόνα – Θέλτα La Liga Ποδόσφαιρο