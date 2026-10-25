Όμορφες εικόνες στο Πανθεσσαλικό, με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να μένουν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη της αναμέτρησης προκειμένου να χειροκροτήσουν τους περισσότερους από 16.000 φιλάθλους που έδωσαν το «παρών» στο Βόλο παρά την καταρρακτώδη βροχή

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με πολύτιμο «διπλό» από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο και με τη νίκη του χάρη στο υποδειγματικό πλασέ του Ντέσερς στην κίνηση πήρε τους τρεις βαθμούς και διατηρήθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μπορεί το «Τριφύλλι» να αγωνιζόταν εκτός έδρας ωστόσο στο πλευρό του είχε περισσότερους από 16.000 φίλους του που ταξίδεψαν στο Βόλο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Έτσι, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού παρά τη καταρρακτώδη βροχή έμειναν στο γήπεδο για να χειροκροτήσουν τους φιλάθλους.