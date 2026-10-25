· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Παναθηναϊκός

Η Βίρτους επέστρεψε από το -19 και υποχρέωσε σε ήττα την Αρμάνι πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η Βίρτους Μπολόνια έκανε ασύλληπτη ανατροπή κόντρα στην Αρμάνι, επιστρέφοντας από το -19, με την ομάδα του Μιλάνου να «λυγίζει» με 98-94 στην παράταση πριν τεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center».

Η Βίρτους επέστρεψε από το -19 και υποχρέωσε σε ήττα την Αρμάνι πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR
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Με μια μυθική ανατροπή από το -19, η Βίρτους Μπολόνια υπέταξε εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο με 98-94 στην παράταση για την 5η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι έμοιαζε χαμένο για τους φιλοξενούμενους, καθώς βρέθηκαν να κυνηγούν μια διαφορά 19 πόντων στο σκορ, αγωνιζόμενοι μάλιστα χωρίς τον Άλεκ Πίτερς.

Ωστόσο, το σύνολο του Άλεξ Μουμπρού έβγαλε αντίδραση και με ηγέτη τον ασταμάτητο Γουέντελ Μουρ με 27 πόντους (7/7 βολές, 7/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα) έφερε το ματς... τούμπα.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τρομερή ανατροπή, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη γοήτρου και ψυχολογίας.

Από την πλευρά της Αρμάνι, η οποία υποχρεώθηκε σε οδυνηρή ήττα λίγο πριν από το κρίσιμο ραντεβού της με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Τ-Center», ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 19 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 52-37, 67-59, 81-81 (κ.δ.), 94-98

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