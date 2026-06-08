Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε τον προπονητή της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να επισημοποιήσουν την συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του πρωταθληματικού κόουτς, μέχρι τον Ιούνιο του 2029, η οποία πλέον είναι γεγονός!