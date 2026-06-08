ΑΕΚ: Οι δηλώσεις Μάριου Ηλιόπουλου και Μάρκο Νίκολιτς μετά το νέο συμβόλαιο
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε τον προπονητή της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να επισημοποιήσουν την συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του πρωταθληματικού κόουτς, μέχρι τον Ιούνιο του 2029, η οποία πλέον είναι γεγονός!
Ο Μάρκο Νίκολιτς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και στη συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο στις κάμερες του AEK TV για να μοιραστούν τις σκέψεις τους με όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας.