Super League: Εκτός ορισμών ο Βασίλης Φωτιάς - Φίτσας στο ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Χωρίς τον Βασίλη Φωτιά θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς ο Έλληνας διαιτητής δεν βρίσκεται στη λίστα των ορισμών που ανακοινώθηκαν για τα παιχνίδια του προσεχούς Σαββατοκύριακου.

Ο 33χρονος ρέφερι είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά το πρόσφατο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στην Τούμπα, στο οποίο αποτέλεσε αρνητικό πρωταγωνιστή.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, που θα διεξαχθεί στην OPAP Arena, ορίστηκε ο Βασίλης Φίτσας. Ο Έλληνας διαιτητής είχε αναλάβει πρόσφατα, για πρώτη φορά στην καριέρα του, την ευθύνη διεύθυνσης αγώνα της πρώτης κατηγορίας, στο Καλαμάτα – Βόλος, το οποίο διεξήχθη στο Περιστέρι.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Κωνσταντίνος Τσετσίλας θα διευθύνει το Βόλος – Παναθηναϊκός, ενώ ο Χρήστος Βεργέτης ορίστηκε στο ΟΦΗ – ΠΑΟΚ.

Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 | Ηρακλής - Κηφισιά

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Λάζαρος Δημητριάδης

4ος: Ελευθέριος Κατοίκος

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας, AVAR: Δημήτριος Μόσχου

19:30 | Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός

Διαιτητής: Αλέξανδρος Μέγας

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Ιωάννης Μηνούδης

4ος: Μελέτιος Γιουματζίδης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος, AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

20:00 | ΑΕΚ - Παναιτωλικός

Διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Στεφανής

4ος: Άγγελος Ευαγγέλου

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος, AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 | Ολυμπιακός - Καλαμάτα

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Αθανάσιος Κόλλιας, Κωνσταντίνος Μάτσας

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας

18:00 | Βόλος - Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας

Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Μελέτιος Γιουματζίδης, AVAR: Αλέξανδρος Μέγας

19:30 | Άρης - Ατρόμητος

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος, Αλέξανδρος Μπαλιάκας

4ος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, AVAR: Δημήτριος Μόσχου

20:00 | ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Στάικος

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου, AVAR: Ελευθέριος Κατόπης