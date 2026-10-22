Δικηγόρος Λιόλιου: «Η κακοστημένη σκευωρία θα αποφλοιωθεί σύντομα»

Κακοστημένη σκευωρία χαρακτήρισε την όλη υπόθεση ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλου. 

 

Δικηγόρος Λιόλιου: «Η κακοστημένη σκευωρία θα αποφλοιωθεί σύντομα»
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Όπως ήταν αναμενόμενο ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, αρνήθηκε τα πάντα κάνοντας λόγο για μια κακοστημένη σκευωρία.

Τα όσα είπε ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου:

«Μην πιστεύετε τα διοχετευόμενα, γιατί θα αποφλοιωθεί πάρα πολύ σύντομα το πόσο κακοστημένη σκευωρία υπάρχει. Και γιατί υπάρχει; Γιατί αυτοί που καταγγέλουν έχουν ήδη από πριν από τον ίδιο τον κατηγορούμενο πρόεδρο της ΕΟΚ, καταγγελθεί, ζητήσει να ελεγχθούν, μηνυθεί. Οι υποθέσεις τους βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από μηνών.

Ρωτήστε για ποιον λόγο βρέθηκαν ένας μάρτυρας, ο οποίος προ ετών είναι γνωστά τα στοιχεία με το τι είχε εμπλακεί, ένας διαιτητής που έμεινε στάσιμος και τρεις μηνυθέντες γιατί έφτασαν να κατηγορήσουν ένα άτομο με γνωστή και μόνιμη κατοικία και να εκδοθεί ένταλμα σύλλψης, απόλυτα άκυρο κατά τη νομική μας άποψη και να έρχεται ένας άνθρωπος γνωστός και προσβάσιμος παντού και κατά τα πάντα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα αλλάξει το επίπεδο, το πεδίο του ελληνικού μπάσκετ και αυτό πληρώνει τώρα με την κράτησή του. Το ότι έχει αλλάξει τα κόζια. Ορισμένα πράγματα τα σταμάτησε να γίνονται.

Αυτό κάποιοι άνθρωποι οργανώθηκαν και του κατασκεύασαν αυτή την υπόθεση. Μην πιστεύετε όσα διαχέονται. Δεν υπάρχει καταγγελία που να μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη, που να βασίζεται σε ‘κάποιος κάπου κάποτε είπε ότι κάποιος άλλος του είπε’. Τα έχετε ξαναδεί αυτά σε οργανωμένες περιπτώσεις σε άλλα αθλήματα. Μην πιστεύετε αυτά που ακούτε και περιμένετε στο ακουστικό σας, σεβόμενοι το τεκμήριο της αθωώτητας με τι εντυπωσιακό τρόπο θα αποφλοιωθούν»

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