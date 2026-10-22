Δικηγόρος Πηλοΐδη: «Ο πελάτης μου δηλώνει κάθετα και οριζόντια την αθωότητά του»

Ο κ. Γαλάνης, δικηγόρος του Τάσου Πηλοϊδη κατά την αποχώρησή του από την Ευελπίδων τόνισε ότι ο πελάτης του είναι αθώος.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Πηλοΐδη:

«Κατηγορείται για όσα κατηγορείται... δεν έχουμε πάρει ακόμα τη δικογραφία.

Ο πελάτης μου δηλώνει την αθωότητά του για τα πάντα. Θα περιμένουμε, όταν θα έχουμε πλήρη ενημέρωση, διότι την αξίζουμε όλοι.

Είναι αμαρτία να σπιλώνεται το ελληνικό μπάσκετ, εάν σπιλώνεται. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν συμβαίνει. Δεν έχει καμία σημασία τι πιστεύω εγώ.

Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι κανείς από αυτούς που συνελήφθησαν δεν έχει κληθεί σε προκαταρτική εξέταση.

Στεναχωριέμαι που το λέω και λέω, αλλά είναι νομική αστοχία να εκδοθούν εντάλματα πριν εξεταστούν».