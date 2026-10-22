Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Από αύριο ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων

Οι έξι κατηγορούμενοι αποχώρησαν από το γραφείο του Ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση και από αύριο ξεκινούν οι απολογίες τους.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Από αύριο ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων
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Ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία για τους έξι συλλφθέντες του μέγα σκανδάλου που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Λιόλιος, Τσαρούχα, Μαυραγνάνης, Παπαπέτρου, Πηλοίδης και Κορομηλάς αποχώρησαν από το γραφείο του Ανακριτή, παίρνοντας προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, αύριο απολογείται ο Παπαπετρου, την Κυριακή ο Λιολιος και ο Μαυραγανης, και την Δευτέρα η Τσαρούχα, Πηλοιδης και Κορομηλάς.

Μετά το πέρας των απολογιών Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφάσουν για το αν θα υπάρξει προφυλάκιση ή όχι.

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