Δικηγόρος Τσαρούχα και Κορομηλά: «Αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες»

Ο Άγγελος Πεπονής, συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, τόνισε ότι οι πελάτες του αρνούνται όλες τις κατηγορίες. 

Δικηγόρος Τσαρούχα και Κορομηλά: «Αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες»
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Μιλώντας στα Μέσα, ο κ. Πεπονής, ξεκαθάρισε ότι η πλευρά της υπεράσπισης βρίσκεται στη φάση της παραλαβής του υλικού, τονίζοντας: «Τώρα παίρνουμε το υλικό της δικογραφίας. Θα πούμε περισσότερα και θα δούμε περισσότερα μόλις το πάρουμε».

Στη συνέχεια, ο Πεπόνης προχώρησε σε μια πρώτη, αιχμηρή τοποθέτηση για το παρασκήνιο της υπόθεσης, πριν ακόμα μελετήσει τον φάκελο: «Αυτό που έχω να πω, πριν καν δω τη δικογραφία, είναι ότι γνωρίζουμε όλοι πως ο αθλητισμός, η ομορφιά του και η υγεία είναι μπροστά. Πίσω από τον αθλητισμό, δυστυχώς, βρίσκονται τα αντικρουόμενα συμφέροντα, ο ανταγωνισμός και τα οικονομικά συμφέροντα. Το θέμα είναι αν αυτή η δικογραφία έχει διαμορφωθεί με πραγματικά στοιχεία και αν υφίσταται υλικό το οποίο ανακριτικά θα είναι αξιοποιήσιμο και αξιολογήσιμο, ή αν το υλικό αυτό είναι απλά εξιστορήσεις και αφηγήσεις χωρίς τίποτα περαιτέρω και τίποτα αξιόλογο, το οποίο οφείλεται σε μια εξυπηρέτηση συμφερόντων οικονομικής φύσεως, γεγονός που δυστυχώς κάποτε συμβαίνει πίσω από τον αθλητισμό».

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