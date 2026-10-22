Γιάννης Κουβόπουλος και Ηλίας Λαλιώτης έρχονται στις 14:00 ακριβώς με όλο το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών από το σκάνδαλο του αιώνα στον ελληνικό αθλητισμό.

Κάθε ώρα που περνάει ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι συνεργάτες του έρχονται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ, μαζί με τους πέντε άμεσους συνεργάτες του διανυκτέρευσαν στη ΓΑΔΑ, πέρασαν το κατώφλι της Ευελπίδων και του Ανακριτή και πλέον μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή της απολογίας τους.

Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο με τις εξελίξεις να είναι άμεσες και τα σοκαριστικά ντοκουμέντα να βλέπουν το ένα μετά το άλλο το φως της δημοσιότητας.

Γιάννης Κουβόπουλος και Ηλίας Λαλιώτης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, αναλύουν τα δεδομένα και σχολιάζουν τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, έπειτα από τα χρόνια της διοίκησης του Βαγγέλη Λιόλιου και της παρέας του.