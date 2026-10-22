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Μπαρτζώκας για «Λιόλιος Gate»: «Έντονες αποκαλύψεις, υπέρ της διαφάνειας και της νομιμότητας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για τις αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας πως η Δικαιοσύνη πρέπει να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, χωρίς να υπάρχουν σκιές.

Μπαρτζώκας για «Λιόλιος Gate»: «Έντονες αποκαλύψεις, υπέρ της διαφάνειας και της νομιμότητας»
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Τη θέση του για τις τελευταίες εξελίξεις που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της Media Day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο τεχνικός των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τους έξι κατηγορούμενους για την υπόθεση των στημένων αγώνων να οδηγούνται το πρωί της Πέμπτης (22/10) στα δικαστήρια της Ευελπίδων και να λαμβάνουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι αποκαλύψεις πολύ έντονες που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το προσπεράσεις. Εγώ προσωπικά και η ομάδα μου είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της νομιμότητας.

Άρα λοιπόν είναι καλύτερο να μην υπάρχουν σκιές, να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς όπως όλοι με ενδιαφέρον, προσπαθώντας βέβαια να μην ξεφύγουμε από τη ρουτίνα μας που είναι πολύ απαιτητική».

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