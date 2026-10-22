Λιόλιος Gate: Μετρητά, κινητά και φανέλες του Ολυμπιακού στα σπίτια των συλληφθέντων διαιτητών

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στα σπίτια των έξι εμπλεκόμενων στην υπόθεση που αφορά την καταγγελλόμενη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Το συνολικό ποσό των χρημάτων που κατασχέθηκαν ξεπερνά τις 930.000 ευρώ, ενώ ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν βρίσκονται και τρεις φανέλες του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, πέρα από τα μετρητά, 14 κινητά τηλέφωνα, δύο άλμπουμ παικτών, τρία αναμνηστικά αντικείμενα, τρεις μπλούζες του Ολυμπιακού, καθώς και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συσκευές USB.

Τα ευρήματα προστίθενται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης.

Στο μεταξύ, οι έξι εμπλεκόμενοι πέρασαν νωρίτερα την Πέμπτη (22/10) το κατώφλι του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τους διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου και Τάσο Πηλοΐδη, τον αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά, καθώς και τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη.

Και οι έξι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στη ΓΑΔΑ, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ώρα των απολογιών τους.