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«Καθαρή» η μαγνητική του Κουρμπέλη - Αισιoδοξία ενόψει Παναθηναϊκού

Ευχάριστα είναι τα νέα στο στρατόπεδο του Αστέρα AKTOR, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Δημήτρης Κουρμπέλης βγήκαν καθαρές, με τον 32χρονο χαφ να τίθεται εκτός απροόπτου στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Καθαρή» η μαγνητική του Κουρμπέλη - Αισιoδοξία ενόψει Παναθηναϊκού
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Ευχάριστα ήταν τα νέα στον Αστέρα AKTOR αναφορικά με την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο διεθνής μέσος βγήκε «καθαρή», καθησυχάζοντας το τεχνικό επιτελείο των Αρκάδων.

Ο έμπειρος χαφ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση απέναντι στον Ατρόμητο, γεγονός που προκάλεσε αρχικά έντονη ανησυχία.

Ωστόσο, οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει γλιτώσει τα χειρότερα, καθώς διαπιστώθηκε μόνο ένα ελαφρύ αιμάτωμα χωρίς περαιτέρω ζημιά. Εφόσον υποχωρήσει έγκαιρα το αιμάτωμα τις επόμενες ημέρες, ο Κουρμπέλης θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου για την 7η αγωνιστική της Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

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