Σαχτάρ - ΑΕΚ: «Καλή ομάδα συνολικά, όχι μόνο στις στατικές φάσεις» - Οι δηλώσεις του Πεντρίνιο

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη συνέντευξη Τύπου της ουκρανικής ομάδας.

Ο Πεντρίνιο υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί έχουν μελετήσει την «Ένωση», υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια ομάδα με ποιότητα σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού κι όχι μόνο στις στατικές φάσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Σαχτάρ έχει δουλέψει πάνω στις τακτικές επιλογές της και πλέον καλείται να τις εφαρμόσει στον αγωνιστικό χώρο.

«Γνωρίζουμε τις δυνατότητές τους και καταλαβαίνουμε ότι είναι καλοί όχι μόνο στις στατικές φάσεις, αλλά και συνολικά στο παιχνίδι τους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε δουλέψει πάνω στις τακτικές μας επιλογές. Πλέον, είναι στο δικό μας χέρι να τις εφαρμόσουμε στο γήπεδο. Θέλουμε να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.