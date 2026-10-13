Βοηθός Ομπράντοβιτς: «Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ακολουθούν τυφλά τον Ζέλικο»

Ο Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν στάθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κι έστειλε το δικό του μήνυμα για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του σε ισπανικό Μέσο:

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πραγματικός γίγαντας, ένα κλαμπ από το υψηλότατο επίπεδο. Ο Ζέλικο ήταν 13 χρόνια εκεί και ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζει πολύ καλά και παλιοί παίκτες που είναι στο προπονητικό επιτελείο όπως ο Μάικ Μπατίστ.

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Το να νικάς με τις κερκίδες να είναι γεμάτες είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι το ίδιο σημαντικό για τους φίλους της ομάδας να είναι υπερήφανοι για αυτή. Η διασκέδαση στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κάθε φορά 100 πόντους σε κάθε ματς, αλλά οι οπαδοί να βλέπουν του παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό.

Έχουμε μια εξαιρετικά υψηλής ποιότητας ρόστερ, αλλά αυτό το στοιχείο δεν κάνει την ομάδα... ομάδα. Η δουλειά μας είναι να τους κάνουμε όλους αυτούς ένα αρμονικό σύνολο. Οι καλοί παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και να βάζουν το "εγώ" τους κάτω και να κάνουν το "εμείς" να είναι το κέντρο των πάντων στην ομάδα. Μέχρι τώρα οι παίκτες ακολουθούν τυφλά τον Ζέλικο με έναν φανταστικό τρόπο».