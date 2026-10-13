· Μπεσίκτας

«Στην pole position για Λόνι Γουόκερ η Μπεσίκτας»

Φαβορί για την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ φέρεται να είναι η Μπεσίκτας σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποδεσμεύεται προσφάτως από τους Ντένβερ Νάγκετς.

«Στην pole position για Λόνι Γουόκερ η Μπεσίκτας»
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Ελεύθερος κυκλοφορεί στην αγορά ο Λόνι Γουόκερ, με τον ταλαντούχο σκόρερ να αποδεσμεύεται από τους Ντένβερ Νάγκετς και να αναζητά το επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η επιστροφή στην Ευρώπη φαντάζει... μονόδρομος για τον 27χρονο και ήδη όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Sportando», η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται και ήδη έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θέλει να «δυναμώσει» ακόμα περισσότερο το ρόστερ της, με τον Γουόκερ να διαθέτει πλούσιες εμπειρίες από τα ευρωπαϊκά παρκέ.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας κατά μέσο όρο 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.

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