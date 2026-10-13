· ΑΕΚ · Μάντσεστερ Σίτι · Σαχτάρ Ντόνετσκ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της εβδομάδας στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι

Η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία μετά την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, με στόχο να αποφύγει τα διαδοχικά ταξίδια, ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, για τη League Phase του Champions League - Πού θα προπονείται η Ένωση μέχρι την επιστροφή της στην Αθήνα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της εβδομάδας στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η «Ένωση», ωστόσο, δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά την αναμέτρηση, καθώς την επόμενη Τρίτη (20/10) ακολουθεί το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» θα παραμείνουν επί αγγλικού εδάφους, προκειμένου να αποφύγουν τα διαδοχικά ταξίδια, με την επιστροφή στη βάση τους να είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου.

Για την παραμονή της στην Αγγλία, η ΑΕΚ έχει μεριμνήσει ώστε να εξασφαλίσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τις προπονήσεις της, τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Μάντσεστερ, καθώς αποφασίστηκε τελικά να μην μείνει στο Λέστερ.

NIKOLIC AEK

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση σήμερα (13/10) στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ αύριο (14/10) η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει στο ίδιο γήπεδο τη Σαχτάρ. Την Πέμπτη (15/10), οι «κιτρινόμαυροι» θα προπονηθούν στο προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ, το «Robert Rowan Performance Centre», που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, οι παίκτες της ΑΕΚ θα έχουν ρεπό, ενώ το πρωί του Σαββάτου (17/10) η αποστολή θα αναχωρήσει για το Μάντσεστερ, όπου και θα παραμείνει μέχρι την επιστροφή της στην Αθήνα. Εκεί, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το προπονητικό κέντρο της γυναικείας ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα (19/10), ήτοι παραμονή του αγώνα, η προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο «Έτιχαντ».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ

18:34 EUROLEAGUE

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR: Η παράδοση του Ομπράντοβιτς ως αντίπαλος των Σέρβων

18:27 SUPER LEAGUE

«Καθαρή» η μαγνητική του Κουρμπέλη - Αισιoδοξία ενόψει Παναθηναϊκού

18:20 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Ο Τουράν δήλωσε «απόλυτα αφοσιωμένος» στην ουκρανική ομάδα | Όσα δήλωσε ο Τούρκος

18:05 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ - ΑΕΚ: «Καλή ομάδα συνολικά, όχι μόνο στις στατικές φάσεις» - Οι δηλώσεις του Πεντρίνιο

18:00 EUROLEAGUE

«Στην pole position για Λόνι Γουόκερ η Μπεσίκτας»

17:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα του Αντρέα Τρινκιέρι για το παιχνίδι κόντρα στη Λιετκαμπέλις - Μέσα ο Μοτιεγιούνας

17:54 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της εβδομάδας στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι

17:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Γκέντσε - Κολοσσός Ρόδου: Η αναμέτρηση των «Νησιωτών» στο Αζερμπαϊτζάν για το FIBA Europe Cup

17:27 BET ON

Διπλή Χρυσή Διάκριση για τη Novibet στo SBC Summit 2026 στη Λισαβόνα

17:15 EUROLEAGUE

Βοηθός Ομπράντοβιτς: «Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ακολουθούν τυφλά τον Ζέλικο»

17:08 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στη Λυών μέσω του «Together We Fly»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας