ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της εβδομάδας στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι

Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η «Ένωση», ωστόσο, δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά την αναμέτρηση, καθώς την επόμενη Τρίτη (20/10) ακολουθεί το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» θα παραμείνουν επί αγγλικού εδάφους, προκειμένου να αποφύγουν τα διαδοχικά ταξίδια, με την επιστροφή στη βάση τους να είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου.

Για την παραμονή της στην Αγγλία, η ΑΕΚ έχει μεριμνήσει ώστε να εξασφαλίσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τις προπονήσεις της, τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Μάντσεστερ, καθώς αποφασίστηκε τελικά να μην μείνει στο Λέστερ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση σήμερα (13/10) στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ αύριο (14/10) η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει στο ίδιο γήπεδο τη Σαχτάρ. Την Πέμπτη (15/10), οι «κιτρινόμαυροι» θα προπονηθούν στο προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ, το «Robert Rowan Performance Centre», που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, οι παίκτες της ΑΕΚ θα έχουν ρεπό, ενώ το πρωί του Σαββάτου (17/10) η αποστολή θα αναχωρήσει για το Μάντσεστερ, όπου και θα παραμείνει μέχρι την επιστροφή της στην Αθήνα. Εκεί, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το προπονητικό κέντρο της γυναικείας ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα (19/10), ήτοι παραμονή του αγώνα, η προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο «Έτιχαντ».