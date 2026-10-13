ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα του Αντρέα Τρινκιέρι για το παιχνίδι κόντρα στη Λιετκαμπέλις - Μέσα ο Μοτιεγιούνας

Για την 3η αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιετκαμπέλις στην Λιθουανία, με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να στοχεύει στο «3 στα 3» στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην «Kalnapilis Arena» έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι για την τελική δωδεκάδα, με τον Ιταλό τεχνικό να αφήνει εκτός τον Νίκο Περσίδη, ενώ στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Θυμίζουμε πως στη Βαλτική δεν ταξίδεψαν οι Ομορούγι, Κακλαμανάκης και Φίλλιος.

Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Φόστερ, Ταϊρί, Χάτζινς, Αλεξάντερ, Μουρ, Όσμαν, Καλάθης, Χουγκάζ, Γκρέι, Μπαζίνας, Μοτιεγιούνας.